Palermo-Bari come finisce il big match? Il pronostico
Nella 4ª giornata di serie B al Barbera uno scontro da brividi: i rosanero cercano tre punti per la fuga, i pugliesi in crisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: palermo - bari
Palermo-Bari (venerdì 19 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Lapadula verso Bari Elia vuole il Palermo
Calciomercato Palermo, Nikolaou ai saluti: il difensore greco in prestito al Bari
Inzaghi: "Il Bari è una squadra forte. Sarà sicuramente una bella partita." Le parole del mister rosanero alla vigilia di Palermo-Bari #solobari #sscbari #bari #calcioitaliano #serieB #PalBar #PalermoBari - facebook.com Vai su Facebook
? #LNPB #SerieBKT // 4a g. Palermo-Bari : 24 i biancorossi convocati - X Vai su X
Subito titolare e in gol: Højlund trascina il Napoli come Big Rom Streaming | IT; Il Bari ferma il Palermo: 1-1 nel big match di B, 40mila al San Nicola; Bari-Palermo 2-1: tutte le foto da bordocampo.
Bari-Palermo, il big match al San Nicola finisce in parità: 1-1 - 1 la 2^ giornata di Serie B che ha visto il big match al San Nicola tra Bari e Palermo in uno show con 35mila spettatori (record in categoria negli ultimi sette anni). Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Palermo a Bari:| Out Pinilla, gioca Miccoli - Per la gara di Bari, Delio Rossi va verso la conferma della formazione di partenza contro il Parma, con l'unica eccezione di Cassani al posto di Goian con Bovo che torna a fare il centrale. Da calciomercato.com