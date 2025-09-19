Palermo-Bari 2-0 le pagelle | guizzo provvidenziale di Le Douaron Segre è un moto perpetuo
Un successo di straordinaria importanza, per il morale e la classifica: il Palermo di Pippo Inzaghi batte 2-0 il Bari grazie alle reti di Le Douaron e Gomes. Tre punti per provare a dare continuità all'ottimo avvio di campionato, una vittoria meritata al termine di un match quasi a senso unico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo-Bari (venerdì 19 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Lapadula verso Bari Elia vuole il Palermo
Calciomercato Palermo, Nikolaou ai saluti: il difensore greco in prestito al Bari
