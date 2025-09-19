Palazzolo sull' Oglio | festa di Mura
La XXXIII edizione della Festa di Mura è pronta a trasformare il borgo in un palcoscenico senza tempo dal 19 al 21 settembre. Tre giorni di storia, spettacolo e convivialità per un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori.L'avventura comincia con la sfilata inaugurale, quando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Palazzolo sull’Oglio, si tuffa nel fiume e non riemerge più: morto anziano bagnante
Annegato a Palazzolo sull’Oglio: la vittima è un indiano di 25 anni
Palazzolo sull'Oglio: L'Estate sta finendo
ASST Franciacorta alla Festa di Mura! Sabato 20 settembre ? Dalle 15.00 alle 19.00 Palazzolo sull’Oglio Appuntamento con il Gazebo “Promozione della Salute”, dove i cittadini potranno: - Controllare i parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardi Vai su Facebook
