Palazzo Montecitorio illuminato per la Giornata internazionale della pace
ROMA – La Camera dei Deputati aderisce anche quest’anno alla Giornata internazionale della pace che è prevista per la prossima domenica 21 settembre. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata con la proiezione della bandiera della pace dalle ore 19:30 di domenica 21 all’una di lunedì 22 settembre. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Alta Infedeltà a Palazzo Montecitorio
In un Palazzo Montecitorio infuocato dalle accuse di collasso della giustizia, di politicizzazione e manipolazione dei magistrati, arriva finalmente il primo via libera alla separazione delle carriere. Sappiamo bene quanto sia complesso, non solo sul piano politic Vai su Facebook
