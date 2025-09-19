’Pagine di rock’ Una mostra inedita Un vero viaggio nella storia

Le icone del rock, i loro contratti storici, le copertine delle riviste e i manifesti dei concerti che hanno segnato le tappe più significative della musica internazionale, per un viaggio attraverso la storia della musica, saranno il cuore di ’Pagine di Rock’ a Cremona, una mostra che racconta l’epopea dei grandi concerti-raduni, fino all’assassinio di uno dei più importanti personaggi della storia del rock: John Lennon. Documenti, contratti, lettere e poster dei concerti, le prime pagine di riviste storiche della musica, strumenti e oggetti da palco, riporteranno i visitatori negli anni ‘70, da Monterey a Woodstock, fino all’epoca della contestazione politica italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

