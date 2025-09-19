’Pagine di rock’ Una mostra inedita Un vero viaggio nella storia
Le icone del rock, i loro contratti storici, le copertine delle riviste e i manifesti dei concerti che hanno segnato le tappe più significative della musica internazionale, per un viaggio attraverso la storia della musica, saranno il cuore di ’Pagine di Rock’ a Cremona, una mostra che racconta l’epopea dei grandi concerti-raduni, fino all’assassinio di uno dei più importanti personaggi della storia del rock: John Lennon. Documenti, contratti, lettere e poster dei concerti, le prime pagine di riviste storiche della musica, strumenti e oggetti da palco, riporteranno i visitatori negli anni ‘70, da Monterey a Woodstock, fino all’epoca della contestazione politica italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Cremona svela i segreti del rock: contratti inediti e documenti storici nella mostra “Pagine di Rock”
Pagine di rock: memorabilia dalla Summer of Love al 1980 Dal 26 al 28 settembre 2025 l'area Electric Sound Village della Cremona Musica International Exhibitions and Festival ospiterà una mostra che promette di far rivivere gli anni più rivoluzionari della m
