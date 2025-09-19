Pagelle Mondiali atletica 2025 | Dallavalle atterra in una nuova dimensione Diaz non era lui Coiro generosa
PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025. Venerdì 19 settembre Andrea Dallavalle, 9,5: g iornata da scolpire nel marmo: argento mondiale con un 17,64 da brividi all’ultimo assalto, la misura che ribalta il podio e lo insedia tra i grandi del triplo. Gara “alla grande”: entra, lascia intendere di essere in giornata positiva, soffre, raddrizza la rincorsa e quando conta piazza il salto della vita. Solo un fuoriclasse come Pichardo (17,91) gli nega l’oro nel finale. Consapevolezza nuova e statura internazionale definitiva. Andy Díaz Hernández, 6: arriva da leader stagionale ma il corpo presenta il conto. Problemi fisici già segnalati in stagione, due nulli pesanti e un 17,19 che mette al sicuro i tre salti ma non lo rimette davvero in corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pagelle - mondiali
Pagelle Mondiali nuoto 2025: Martinenghi e Ceccon i pilastri, Bottazzo e D’Ambrosio fanno ben sperare
Pagelle Mondiali nuoto 2025: una Quadarella mai vista; sconfitta inattesa per Ceccon
Pagelle Mondiali nuoto 2025: Cerasuolo tocca l’apice, giornata nera per Razzetti, stecca la 4×100 mista mista
LE PAGELLE AI DUCATISTI Pecco Bagnaia - Sulla pista di casa si salvano solo le qualifiche. Due zeri che abbandonano matematicamente i sogni mondiali anche per quest'anno. Annata da dimenticare velocemente, per poter iniziare già a lavorare in previsi Vai su Facebook
Le pagelle dei promossi e dei bocciati del GP di Monza, 16esimo appuntamento del Mondiale Formula 1 #F1 #ItalianGP - X Vai su X
Pagelle Mondiali atletica 2025: Dallavalle atterra in una nuova dimensione, Diaz non era lui, Coiro generosa; Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia nelle posizioni nobili con l’oro di Furlani; Pagelle Mondiali atletica 2025: non basta il personale, ma Pernici è il futuro. Battocletti timbra il cartellino.
Pagelle Mondiali atletica 2025: Dallavalle atterra in una nuova dimensione, Diaz non era lui, Coiro generosa - PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025 Venerdì 19 settembre Andrea Dallavalle, 9,5: giornata da scolpire nel marmo: argento mondiale con un 17,64 da brividi ... Lo riporta oasport.it
Pagelle Mondiali atletica 2025: non basta il personale, ma Pernici è il futuro. Battocletti timbra il cartellino - PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025 Giovedì 18 settembre Nadia Battocletti, 8: semifinale dei 5000 gestita con lucidità quasi da veterana. Scrive oasport.it