PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025. Venerdì 19 settembre Andrea Dallavalle, 9,5: g iornata da scolpire nel marmo: argento mondiale con un 17,64 da brividi all’ultimo assalto, la misura che ribalta il podio e lo insedia tra i grandi del triplo. Gara “alla grande”: entra, lascia intendere di essere in giornata positiva, soffre, raddrizza la rincorsa e quando conta piazza il salto della vita. Solo un fuoriclasse come Pichardo (17,91) gli nega l’oro nel finale. Consapevolezza nuova e statura internazionale definitiva. Andy Díaz Hernández, 6: arriva da leader stagionale ma il corpo presenta il conto. Problemi fisici già segnalati in stagione, due nulli pesanti e un 17,19 che mette al sicuro i tre salti ma non lo rimette davvero in corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pagelle Mondiali atletica 2025: Dallavalle atterra in una nuova dimensione, Diaz non era lui, Coiro generosa