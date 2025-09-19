Le pagelle di Manchester City-Napoli 2-0, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. La vita è un pallone rotondo e ci sono sconfitte e sconfitte. Stasera si perde per modo di dire. Si perde solo nel risultato. Questo due a zero è un seme prezioso che può germogliare felicemente, dati causa e pretesto per dirla con il compagno Guccini. Ovviamente la causa voluta da Eupalla è l’espulsione del Capitano dei Due Scudetti e Zio Vanja dà il suo decisivo apporto nei settanta minuti passati in dieci dinnanzi agli ex campioni d’Europa. Il lungagnone serbo nel finale del primo tempo apre le valvole e respinge tiri e colpi di testa – 7 DI LORENZO. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pagelle / Il ritorno di De Bruyne nella sua Betlemme rovinato dal rosso dilorenziano. Zio Vanja apre le valvole