Pagamento Assegno Unico a settembre 2025 date accredito Inps | aumenti arretrati e ultime novità

L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 22 e il 23 settembre 2025 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto ad agosto, negli ultimi giorni di settembre ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo chi riceverà l’importo minimo dell’Auu e non avrà più diritto agli arretrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

