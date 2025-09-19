Padova-Virtus Entella quarta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I veneti sono chiamati a reagire dopo un pessimo avvio, mentre i liguri vogliono confermare il loro ottimo avvio. Padova-Virtus Entella si giocherà domenica 21 settembre alle ore 19.30 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Inizio stagionale da incubo per i biancorossi scudati con un solo punto raccolto in tre partite. La squadra di Andreolotti deve scrollarsi di dosso anche il peso di una cadetteria riconquistata dopo anni, e il prossimo turno potrebbe essere una buona occasione per farlo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Padova-Virtus Entella, quarta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: padova - virtus

Giovanni #Camara è il nostro della gara con Monfalcone : @antenoreenergia . Per lui 8 punti con il % da due punti e 2 palloni recuperati . #80anniDiVirtus #Stagione2425 #VirtusPadova . @elle.esse_foto - facebook.com Vai su Facebook

Prevendita Padova – Virtus Entella (Domenica 21/09 h 19:30) https://padovacalcio.it/prevendita-padova-virtus-entella-2025/… - X Vai su X

Diretta Padova-Virtus Entella: dove vederla in tv e live streaming | News IT; Serie B, date e orari dalla quarta alla dodicesima giornata; Serie B - Entella, Avellino, Padova: i segreti, le storie e i protagonisti delle tre regine di C promosse in cadetteria.

Serie B, il programma della quarta giornata. Bari chiamato al riscatto, Alvini punta alla vetta - Comincia oggi la quarta giornata del campionato di serie B, che vedrà domani in scena il Padova (ancora all'Euganeo, contro la Virtus Entella). Come scrive padovasport.tv

Serie B, l’impatto del calciomercato sulla partenza di Avellino, Padova, Pescara e Virtus Entella - Spesso le squadre che si affacciano alla Serie B vengono da percorsi costruiti negli anni e si affidano a soluzioni meno istantanee ... Scrive sport.virgilio.it