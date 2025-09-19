Paderno Dugnano allarme incendio ma è solofumo
Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre 2025, in via Machiavelli, dove una densa colonna di fumo proveniente da un appartamento ha fatto temere il peggio. Intorno alle 13, l’intera via è stata invasa dai mezzi di soccorso: un maxi dispiegamento di vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
