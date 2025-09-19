Pacifisti foggiani davanti al Policlinico Riuniti | Boicottate i farmaci israeliani
Il Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace, riconoscendo il boicottaggio come uno strumento nonviolento di pressione economica, politica ed etica, annuncia un presidio pubblico in programma questa mattina, venerdì 19 dalle 12.00 alle 13.30 presso l’ingresso del Policlinico Riuniti di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
