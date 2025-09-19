Pace più lontana se la protesta confonde solidarietà e demonizzazione

Al direttore - In Italia c’è un quotidiano i cui scoop memorabili sono ormai scolpiti nella storia del giornalismo d’inchiesta. Ricordo soltanto gli ultimi tre. Il primo si deve a una sua opinionista di punta, ex ambasciatrice, che ha accuratamente descritto gli incontri (mai avvenuti) tra Churchill e Hitler. Il secondo è la strabiliante scoperta di fantomatici “apparati elettromagnetici” di Kyiv in grado di deviare i droni russi in Polonia (ma non quelli che ogni giorno si schiantano sull’Ucraina). Il terzo ha addirittura meritato un editoriale straordinario del suo direttore. L’autore questa volta è l’economista Jeffrey Sachs (noto megafono del Cremlino), il quale ha rivelato alla festa della testata che Macron in persona gli avrebbe confessato nel maggio 2022, durante la cerimonia di consegna della Legion d’onore, che la colpa dell’invasione russa era della Nato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pace più lontana se la protesta confonde solidarietà e demonizzazione

In questa notizia si parla di: pace - lontana

Incubo dai cieli su Kiev. Pace sempre più lontana

Trump-Putin, la pace in Ucraina è ancora lontana

Scambio di accuse tra Putin e Zelensky, la pace in Ucraina resta lontana

Chiudi gli occhi per un istante e respira. ? A volte, la cosa migliore che puoi fare è concederti una pausa. Prendersi cura di sé non è un lusso, ma un modo di volersi bene. Qui trovi un'oasi di pace lontana dalla frenesia quotidiana. Lascia fuori lo stress e im - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina-#Russia la pace adesso appare più difficile e lontana, lo dice Donald Trump che torna a dare del venditore a Zelensky ? di Gabriele Manzo - X Vai su X

Pace Ucraina-Russia sempre più lontana Berlino | Putin non si illuda Kiev può contare su di noi.

La pace in Ucraina è lontana: Trump sempre più sottomesso a Putin - Purtroppo ogni giorno conferma come la “montagna” Trump non abbia partorito nemmeno un topolino sul cammino verso la pace tra Russia e Ucraina e i risultati dopo ben sette mesi siano esattamente ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina Russia, si continua a combattere, pace lontana - L'Ucraina ha celebrato il Giorno dell'indipendenza, più sotto tono dopo tre anni di guerra, il presidente Zelensky è tornato a ribadire che "Un'Ucraina unita non sarà mai ... Riporta notizie.tiscali.it