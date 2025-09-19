Pace disuguaglianze sociali e giustizia ambientale al cuore di Image Bergamo

Inizia giovedì 25 settembre alle 18.30 al Teatro di Loreto con un aperitivo di restituzione dei gruppi vincitori del 2024 la quarta edizione dell’evento Imagine Bergamo. Quattro giorni di talk, musica, laboratori, e sport con un’attenzione speciale ai temi della pace, delle disuguaglianze sociali e della giustizia ambientale. Imagine Bergamo è un progetto che raccoglie tanti enti e fondazioni del territorio bergamasco tra cui Fieb, Acli Bergamo Aps, Comune di Bergamo, Fondazione Diakonia Onlus, Fondazione Comunità Bergamasca, CSV Bergamo, la Provincia di Bergamo e Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

