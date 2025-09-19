Outfit con jeans a zampa | l’evergreen che slancia e convince ancora

I jeans a zampa non sono più un ricordo polveroso dei Seventies. Negli Anni 90 hanno vissuto una seconda giovinezza, diventando l’uniforme preferita di popstar e ragazze di città, e o ggi tornano protagonisti con un twist contemporaneo. La loro forza? Slanciare la silhouette, allungare le gambe e dare carattere a qualsiasi outfit. Non più solo “figli dei fiori”, ma un capo versatile che si muove tra eleganza urbana e vibrazioni retrò. Come? Abbinandoli così. Total black, la versione minimalista. Un’idea per abbinare i jeans a zampa senza rischiare l’effetto revival eccessivo è puntare sul nero. 🔗 Leggi su Amica.it