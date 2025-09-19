Otorinolaringoiatria Zaraca nuovo direttore

Il dottor Giorgio Zaraca è ufficialmente il nuovo direttore della Uoc Otorinolaringoiatria dell’ ospedale Murri di Fermo. Lo scorso 2 settembre, infatti, si è tenuta la selezione per il nuovo direttore del reparto. Il dr. Zaraca, essendo risultato primo in graduatoria, assume dunque ufficialmente l’incarico dopo aver già guidato il reparto nell’ultimo anno e mezzo, con il ruolo di direttore facente funzioni, con risultati di grande rilievo. Dal mese di aprile 2024 ad oggi, infatti, sotto la sua direzione si sono registrati oltre 620 ricoveri ospedalieri. "Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, l’Unità – il report del direttore Zaraca – ha garantito un servizio completo e costante che comprende Fast track dedicato al Pronto Soccorso, attivo tutte le mattine (dalle ore 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Otorinolaringoiatria,. Zaraca nuovo direttore

