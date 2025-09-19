Osso duro Pianese a Pesaro cercasi conferma

Quella che arriverà domani al Benelli sarà una Pianese desiderosa di dar continuità a un buon avvio di campionato. Dopo aver bloccato sul pari le altre due compagini marchigiane la formazione di mister Alessandro Birindelli vorrà confermarsi solida anche a Pesaro. Chi più di una ex colonna difensiva juventina come lui, in bianconero dal 97 al 2008, può infatti intendersi nel dar compattezza ad un reparto che nelle prime quattro di campionato, nonostante le avversarie di alto rango affrontate, ha subito soltanto due reti. Un 3-5-2, quello di mister Birindelli, che sembra aver già trovato la giusta quadra nonostante le tante importanti cessioni effettuate nell’ultima sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

