Osso duro Pianese a Pesaro cercasi conferma
Quella che arriverà domani al Benelli sarà una Pianese desiderosa di dar continuità a un buon avvio di campionato. Dopo aver bloccato sul pari le altre due compagini marchigiane la formazione di mister Alessandro Birindelli vorrà confermarsi solida anche a Pesaro. Chi più di una ex colonna difensiva juventina come lui, in bianconero dal 97 al 2008, può infatti intendersi nel dar compattezza ad un reparto che nelle prime quattro di campionato, nonostante le avversarie di alto rango affrontate, ha subito soltanto due reti. Un 3-5-2, quello di mister Birindelli, che sembra aver già trovato la giusta quadra nonostante le tante importanti cessioni effettuate nell’ultima sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: osso - duro
Venerdì sera l'anticipo allo "Stirpe" tra il Frosinone ed il Sudtirol. I ciociari puntano a mantenere la porta inviolata e soprattutto a restare in testa magari in solitudine se il Palermo non batterà il Bari. Ma gli altoatesini sono un osso duro - X Vai su X
A 4 minuti dal termine, sotto 4 a 2 contro un Borussia Dortmund storicamente osso duro per i bianconeri, la Juve di Tudor rimonta con il goal di Vlahovic al 94esimo e quella di Kelly al minuto 96. Sicuramente la Juventus ha deciso, nel bene o nel male, di regal - facebook.com Vai su Facebook
Osso duro Pianese, a Pesaro cercasi conferma; Baldini: “Sono convinto che vinceremo i play-off”.
Osso duro Pianese, a Pesaro cercasi conferma - Bellini sembra aver dato fin da subito giuste garanzie. Lo riporta msn.com