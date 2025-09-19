Ospedale Sant’Orsola e Ausl Bologna | raccolta fondi per salvare vite a Gaza Video appello

Bologna, 19 settembre 2025 – Una raccolta fondi in favore della clinica di Emergency a Gaza per ricordare ogni bambino ucciso nel conflitto e salvare più vite possibili attraverso il coraggioso lavoro di chi si trova in prima linea a prestare cure. La sanità bolognese scende in campo con un’iniziativa, ‘Non uno di più’, che vede il sostegno anche del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna. E dunque, sui canali istituzionali (siti web e social) dell’I rcss Policlinico di Sant’Orsola e dell’ Azienda Usl di Bologna sono infatti già disponibili tutte le informazioni per sostenere il team dell’associazione che da oltre un anno opera nel governatorato di Khan Yunis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

