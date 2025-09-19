Ospedale di Sondalo | un nuovo specialista nell' equipe di chirurgia toracica

Un nuovo ingresso ha fatto salire a sette i dirigenti medici dell'équipe della Chirurgia toracica dell'ospedale di Sondalo, coordinati dal direttore Paolo Scanagatta. Proveniente dalla scuola di specializzazione dell'Università di Padova, una delle più prestigiose in Italia per la chirurgia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

