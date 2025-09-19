Ospedale del Delta prevista un' esercitazione di emergenza incendio

Ferraratoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 20 settembre, all'ospedale del Delta si terrà una simulazione di emergenza incendio nell'ambito delle attività di sicurezza previste dal Piano di emergenza interno.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'esercitazione, promossa dalla Direzione generale aziendale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedale - delta

Ospedale del Delta, prevista un'esercitazione di emergenza incendio.

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Delta Prevista Esercitazione