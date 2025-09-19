Ospedale del Delta prevista un' esercitazione di emergenza incendio
Nella mattinata di sabato 20 settembre, all'ospedale del Delta si terrà una simulazione di emergenza incendio nell'ambito delle attività di sicurezza previste dal Piano di emergenza interno. L'esercitazione, promossa dalla Direzione generale aziendale.
