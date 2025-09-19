Osnato | dati e trasparenza per rilanciare il dialogo sul tabacco

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente presentazione al Chiostro del Bramante ha riportato al centro del dibattito il settore dei tabacchi, tra dati di mercato in rapida trasformazione e l’invito delle istituzioni a contrastare la disinformazione. Il presidente della Commissione Finanze, Marco Osnato, ha delineato la rotta: numeri verificati, documenti chiari e un lavoro di squadra Parlamento-Governo. Il richiamo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

osnato dati e trasparenza per rilanciare il dialogo sul tabacco

© Sbircialanotizia.it - Osnato: dati e trasparenza per rilanciare il dialogo sul tabacco

In questa notizia si parla di: osnato - dati

Manovra, Osnato: "Taglio dell'Irpef fino a 50mila euro? Siamo abbastanza fiduciosi" - it: "Dobbiamo aspettare i dati del concordato biennale preventivo" "Dobbiamo aspettare i dati del concordato biennale preventivo sui quali siamo molto fiduciosi, ... Come scrive affaritaliani.it

Fisco: Osnato (FdI), faremo sintesi su rottamazione/Irpef su base dati effettivi - "Sono molto contento che la Lega abbia identificato questo obiettivo, che e' un obiettivo nobile ... Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Osnato Dati Trasparenza Rilanciare