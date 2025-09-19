Orto in vetro | costruiamo un terrario

Sabato 27 settembre 2025 dalle 16:00 alle 18:00 l’Orto Botanico di Catania aprirà le sue porte per , il workshop - a cura di Officine Culturali - per tutte le persone appassionate del verde. Partendo da una riflessione sul delicato equilibrio degli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

“Orto in vetro: costruiamo un terrario”

