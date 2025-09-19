Orso l’insostituibile Una carica mondiale | Un altro anno al top
Ha ritrovato la nazionale, non ancora la maglia azzurra da titolare. Ma la Figc ha acceso i riflettori su di lui. E’ di ieri un approfondimento della Federcalcio italiana su Riccardo Orsolini: ‘Una vita in rovesciata’, è il titolo, condita dalle virgolette del 28enne di Rotella: "Da bambino mi sbucciavo le ginocchia giocando in piazza, ora sogno il Mondiale". Dalla piazza di Rotella a Piazza Maggiore, festeggiando la conquista della Champions League prima e la Coppa Italia poi. Traguardi conditi dall’ultima stagione da record da 15 reti in campionato e 2 in Coppa Italia. Conditi pure dal fatto che da tre anni a questa parte Orso è l’italiano più prolifico della serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: orso - insostituibile
Scuola primaria - Istituto San Giorgio 15 settembre 2025: primo giorno di scuola delle classi prime. I ragazzi delle quinte accolgono i loro compagni per un inizio pieno di gioia: PER QUALE PEZZO DI MONDO SARAI INSOSTITUIBILE? #scuolaprimaria - facebook.com Vai su Facebook
Orso, l’insostituibile. Una carica mondiale: "Un altro anno al top» - Al Grifone segnò l’ultimo gol della passata stagione, al Como il primo. Come scrive sport.quotidiano.net
Italia, Giannelli suona la carica: "Il Mondiale? Titolo da attaccare" - E' il quadrangolare di Torino: Italia, Turchia, Germania e Olanda. Scrive rainews.it