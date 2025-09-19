Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche del weekend 20 e 21 settembre 2025
Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 20 e 21 settembre 2025, concentrandosi su amore e lavoro. Sabato e domenica la Luna si trova in Vergine, inoltre si verificherà l'eclissi solare. Si tratta dell'ultimo weekend estivo. Approfondiamone le previsioni astrologiche. Oroscopo Paolo Fox 20-21 settembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: grazie all'influenza positiva di alcuni pianeti, aspettati delle belle cose in amore. Lavoro: lo stress è in agguato in queste 48 ore, a causa dell'opposizione di Mercurio. Dovresti proprio staccare la spina e riposare. Toro - Amore: Luna e Venere sono favorevoli. 🔗 Leggi su Ultimora.news
