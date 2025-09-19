Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 19 settembre! Il venerdì porta sempre con sé un senso di leggerezza, ma anche di valutazione: la settimana volge al termine e si tirano le somme di ciò che è stato fatto e di ciò che resta in sospeso. Le stelle oggi invitano a trovare un equilibrio tra doveri e piaceri, tra impegni e momenti di relax. Non mancheranno opportunità di confronto, chiarimenti e piccoli successi personali che sapranno dare nuova fiducia. In amore, la giornata si tinge di emozioni sincere: c’è chi farà passi avanti importanti e chi finalmente troverà il coraggio di lasciarsi andare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 19 settembre: Gemelli pronto al cambiamento, buon intuito per i Pesci