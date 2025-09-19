Le tendenze generali. Venere favorisce i dialoghi autentici, Mercurio spinge alla chiarezza nelle decisioni e la Luna porta energia nuova soprattutto nella giornata di sabato. È un weekend che invita a rallentare per godersi i rapporti importanti, ma anche a mettere ordine in questioni rimaste in sospeso. Ariete – Fine settimana frizzante: entusiasmo alto e voglia di mettersi in gioco. Attenzione però a non accendere discussioni inutili. Toro – Clima più sereno negli affetti. Buon momento per recuperare intesa e concedersi relax. Il fisico chiede attenzione. Gemelli – Idee brillanti e tanta energia mentale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Oroscopo del weekend: le stelle da venerdì a domenica