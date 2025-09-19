«Credo nella giustizia riparativa, ma nel mio caso specifico penso sia troppo tardi per chiederla». Così Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, intervenuto nella trasmissione Dentro la notizia su Canale 5. Le sue parole arrivano dopo la notizia che i legali di Filippo Turetta, condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio della figlia, starebbero valutando il ricorso allo strumento della giustizia riparativa in vista del processo d’Appello. Il processo di Appello per il femminicidio di Giulia si aprirà il 14 novembre nell’aula bunker di Mestre. Turetta, che in primo grado è stato condannato al carcere a vita senza attenuanti, dovrà affrontare nuovamente la Corte d’Assise d’Appello presieduta dal giudice Michele Medici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Ormai è tardi, le sue scuse…". Filippo Turetta, la rivelazione del padre di Giulia Cecchetin