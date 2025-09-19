Orlando loda Pio Esposito | Ha tante qualità e Chivu ha dimostrato di avere fiducia in lui
. Le parole dell’ex calciatore. Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della sorprendente prestazione di Francesco Pio Esposito, attaccante dell’ Inter, nell’esordio dei nerazzurri in Champions League contro l’ Ajax. Nonostante la sconfitta per 2-0, Orlando ha elogiato l’impatto del giovane talento, evidenziando come abbia saputo gestire la pressione in un contesto così prestigioso, a soli 18 anni. L’ex calciatore ha sottolineato che, pur non avendo trovato la via del gol, Esposito ha messo in mostra abilità tecniche e fisiche di alto livello, mostrando una maturità sorprendente per la sua giovane età. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Giuseppe Marotta loda Pio Esposito: "E' un talento ma se vuole diventare un campione deve ancora crescere"
Pio Esposito, l'agente ingiocabile: "L'Inter ha rifiutato 50 milioni e non solo"