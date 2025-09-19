‘Orgoglio e pregiudizio’ di Jane Austen rivive in Corte Dandini con un nuovo adattamento teatrale

Un grande classico della letteratura prende vita a Cesena in una serata all'insegna del teatro e della letteratura: martedì 23 settembre, alle ore 21, Corte Dandini ospiterà 'Orgoglio e Pregiudizio', un omaggio scenico a Jane Austen, firmato dalle compagnie Fuori Scena e Distracci.

In questa notizia si parla di: orgoglio - pregiudizio

Orgoglio e Pregiudizio: svelata la prima foto del nuovo adattamento Netflix

Prima foto del adattamento Netflix di orgoglio e pregiudizio

Orgoglio e Pregiudizio, Netflix svela la prima foto dal set: ecco la famiglia Bennet al completo

Serata Austeniana in Villa In occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen e del 20° anniversario del film Orgoglio e Pregiudizio (2005) di Joe Wright, vi invitiamo a una serata speciale tra letteratura e cinema! Martedì 23 settembre 20 Vai su Facebook

