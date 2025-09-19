Organizzano spedizione punitiva contro l' aggressore dell' amico 20enni arrestati per tentato omicidio

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, hanno proceduto all'arresto di tre ventenni di Gragnano e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: organizzano - spedizione

Organizzano spedizione punitiva contro l'aggressore dell'amico, 20enni arrestati per tentato omicidio; Spedizione punitiva di una trentina di genitori contro un’insegnante di sostegno: “Blitz deciso…; Spedizione punitiva contro il rivale in amore, arrestati zio e nipote. VIDEO.

organizzano spedizione punitiva controCastellammare, spedizione punitiva dopo rissa tra giovani: altri 3 ventenni arresti - I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza ... Da msn.com

Sannicandro, spedizione punitiva contro un 30enne in pieno centro: nella fuga l'uomo è caduto dal tetto - L'uomo, ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari, è stato prima picchiato, poi inseguito dalla gang. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Organizzano Spedizione Punitiva Contro