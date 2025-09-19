Organizzano spedizione punitiva contro l' aggressore dell' amico 20enni arrestati per tentato omicidio
I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, hanno proceduto all'arresto di tre ventenni di Gragnano e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: organizzano - spedizione
A merenda con i “biscotti di Garibaldi” e la musica di Schubert, domenica 28 settembre doppia visita guidata alla Villa di Petrazzi Nella Villa che ospitò nel 1867 l’”eroe dei due mondi”, gli “Amici della Lirica Umberto Borsò” organizzano un salotto musicale, con Vai su Facebook
#NEWS - #Flotilla: “Barca colpita da un drone in acque tunisine. A bordo anche #GretaThunberg ”. E' la #Familyboat battente bandiera portoghese. La #Tunisia smentisce. L'organizzazione della spedizione #GlobalSumudFlotilla, salpata con attivisti e aiuti um - X Vai su X
Organizzano spedizione punitiva contro l'aggressore dell'amico, 20enni arrestati per tentato omicidio; Spedizione punitiva di una trentina di genitori contro un’insegnante di sostegno: “Blitz deciso…; Spedizione punitiva contro il rivale in amore, arrestati zio e nipote. VIDEO.
Castellammare, spedizione punitiva dopo rissa tra giovani: altri 3 ventenni arresti - I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza ... Da msn.com
Sannicandro, spedizione punitiva contro un 30enne in pieno centro: nella fuga l'uomo è caduto dal tetto - L'uomo, ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari, è stato prima picchiato, poi inseguito dalla gang. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it