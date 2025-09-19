Ordini pronti ma bloccati nei magazzini | i dazi Usa si fanno sentire anche nell’artigianato

FIRENZE – Tra gli effetti prodotti dall’introduzione dei dazi statunitensi, ce n’è uno inatteso: gli ordini sono pronti, ma bloccati nei magazzini di tante piccole imprese fiorentine e italiane. Dal 23 agosto Poste Italiane ha infatti sospeso l’accettazione di tutte le spedizioni di merci dirette negli Stati Uniti. “Una decisione che affonda le radici oltreoceano quando, lo scorso 30 luglio, la Casa Bianca ha deciso di abolire, con effetto 29 agosto, l’esenzione de minimis che, fino ad allora, ha consentito l’ingresso nel paese di merci con valore inferiore a 800 dollari senza assoggettarle a dazi o tasse e con una procedura di sdoganamento semplificata – spiega Lorenzo Cei, direttore generale di Cna Firenze Metropolitana – Un meccanismo che, negli anni, ha aiutato le pmi italiane ad introdursi nel mercato statunitense”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it