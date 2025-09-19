Ordini pronti ma bloccati nei magazzini | i dazi Usa si danno sentire anche nell’artigianato
FIRENZE – Tra gli effetti prodotti dall’introduzione dei dazi statunitensi, ce n’è uno inatteso: gli ordini sono pronti, ma bloccati nei magazzini di tante piccole imprese fiorentine e italiane. Dal 23 agosto Poste Italiane ha infatti sospeso l’accettazione di tutte le spedizioni di merci dirette negli Stati Uniti. “Una decisione che affonda le radici oltreoceano quando, lo scorso 30 luglio, la Casa Bianca ha deciso di abolire, con effetto 29 agosto, l’esenzione de minimis che, fino ad allora, ha consentito l’ingresso nel paese di merci con valore inferiore a 800 dollari senza assoggettarle a dazi o tasse e con una procedura di sdoganamento semplificata – spiega Lorenzo Cei, direttore generale di Cna Firenze Metropolitana – Un meccanismo che, negli anni, ha aiutato le pmi italiane ad introdursi nel mercato statunitense”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: ordini - pronti
F1, Oscar Piastri: “Pronti per festeggiare il titolo costruttori. Dopo Monza cambiati gli ordini di scuderia”
#F1, Oscar #Piastri: “Pronti per festeggiare il titolo costruttori. Dopo Monza cambiati gli ordini di scuderia” -#AzerbaijanGP - X Vai su X
ORDINI A NON FINIRE! Nel nostro shop online IDEABELLEZZA PROFUMERIE gli ordini non si fermano mai… e noi siamo pronti a prepararli tutti con amore! Dai profumi di nicchia ai best seller del make-up, ogni pacco è un piccolo regalo che parte c Vai su Facebook
Nuovi dazi statunitensi, PMI italiane in difficoltà con spedizioni bloccate; Il peso dei dazi sui vini, i bicchieri si svuotano. “Ordini già cancellati, perdite da 60 milioni”; I dazi Usa tengono bloccato il vino veneto. E gli occhiali bellunesi?.
Nuovi dazi statunitensi, PMI italiane in difficoltà con spedizioni bloccate - Il provvedimento della Casa Bianca ha eliminato la possibilità di esportare merci con valore inferiore a 800 dollari senza dazi ... Secondo msn.com