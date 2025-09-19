Orban plaude al modello Trump e lo adotta | anche noi classificheremo Antifa come gruppo terroristico E avverte la Salis…

Nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato Antifa un’organizzazione terroristica e ha anticipato che avvierà «un’indagine rigorosa» su coloro che finanziano il movimento. Oggi Viktor Orbán, da sempre alleato del presidente Usa, ha espresso pubblicamente la sua soddisfazione per la decisione del tycoon e ha annunciato che seguirà le sue orme, designando ufficialmente “Antifa” come “organizzazione terroristica”, perché, ha anche tenuto a sottolineare, «è davvero un’organizzazione terroristica». Antifà organizzazione terroristica: Orban sulle orme degli Usa. L’annuncio ufficiale arriva direttamente via social dal portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, che su X ha confermato la risoluzione del premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

