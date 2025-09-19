Orban come Trump | ‘Antifa organizzazione terroristica’
Orban annuncia che avvierà il processo per classificare il movimento di estrema sinistra Antifa in Ungheria come organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
A seguito della decisione del presidente Usa Donald Trump, l'Ungheria designerà ufficialmente 'Antifa' come organizzazione terroristica". Lo annuncia su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, riferendo che il primo ministro Viktor Orban ha dich Vai su Facebook
Qui Trump ha ragione da vendere (strano eh?), a volte sembra che alcuni Paesi europei vogliono imporre sanzioni contro la Russia solo quando ad imporle sono altri non loro. Ma Trump dovrebbe convincere anche i suoi amichetti Fico ed Orban su questo. - X Vai su X
Orban, designeremo Antifa come organizzazione terroristica - L'Ungheria intende designare il gruppo di sinistra Antifa come organizzazione terroristica, replicando quanto annunciato dal presidente Usa Donald Trump nei giorni scorsi. Si legge su ansa.it
Ungheria, Orban sulla scia di Trump: Antifa organizzazione terroristica. E attacca anche Ilaria Salis - (askanews) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha annunciato oggi che avvierà il processo per classificare il movimento di estrema sinistra Antifa in Ungheria come organizzazione ... Come scrive askanews.it