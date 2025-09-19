Orban come Trump | ‘Antifa organizzazione terroristica’

Orban annuncia che avvierà il processo per classificare il movimento di estrema sinistra Antifa in Ungheria come organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

orban trump 8216antifa organizzazioneOrban, designeremo Antifa come organizzazione terroristica - L'Ungheria intende designare il gruppo di sinistra Antifa come organizzazione terroristica, replicando quanto annunciato dal presidente Usa Donald Trump nei giorni scorsi. Si legge su ansa.it

Ungheria, Orban sulla scia di Trump: Antifa organizzazione terroristica. E attacca anche Ilaria Salis - (askanews) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha annunciato oggi che avvierà il processo per classificare il movimento di estrema sinistra Antifa in Ungheria come organizzazione ... Come scrive askanews.it

