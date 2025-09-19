Orazio Taddei, morto a Bologna lo storico fondatore di Euroricambi.

Bologna, 19 settembre – Lutto nel mondo dell’imprenditoria per la scomparsa di Orazio Taddei, fondatore di Euroricambi, storica realtà con sede a Crespellano fondata nel 1979. L'imprenditore è scomparso all’età di 87 anni, lasciando una profonda impronta sul territorio bolognese, frutto di un instancabile impegno che ha saputo trasformare una piccola officina in un gruppo industriale di cinque aziende, con oltre 800 dipendenti e un fatturato superiore ai 200 milioni di euro. Oggi, Euroricambi Group si posiziona come leader mondiale nel settore dei ricambi per cambi e differenziali di veicoli industriali, autobus e macchine movimento terra, consolidando così un risultato che Taddei ha saputo prima immaginare e poi, nel corso degli anni, costruire giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

