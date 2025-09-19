Orario Verona Juve | quando si giocherà la prossima partita di campionato dei bianconeri in programma al Bentegodi I dettagli

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orario Verona Juve, il match è in programma per le 18 di domani, sabato 20 settembre: i bianconeri di Tudor cercano conferme in trasferta. È tutto pronto per la quarta giornata di campionato, che vedrà la  Juventus  di  Igor Tudor  impegnata in una trasferta storicamente ostica e ricca di insidie. I bianconeri scenderanno in campo contro l’ Hellas Verona  in una partita che promette spettacolo e intensità, un test importante per misurare le ambizioni di entrambe le squadre in questo avvio di stagione. I tifosi e gli appassionati dovranno sintonizzarsi nel tardo pomeriggio per non perdersi nemmeno un minuto di una sfida che si preannuncia equilibrata e combattuta fino all’ultimo secondo di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

orario verona juve quando si giocher224 la prossima partita di campionato dei bianconeri in programma al bentegodi i dettagli

© Juventusnews24.com - Orario Verona Juve: quando si giocherà la prossima partita di campionato dei bianconeri in programma al Bentegodi. I dettagli

In questa notizia si parla di: orario - verona

TS – Lazio-Verona, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Lazio-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Lazio-Verona oggi: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario

orario verona juve giocher224Verona-Juventus: quando giocano, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni. Vlahovic in vantaggio su David, c'è Giovane - I bianconeri arrivano al Bentegodi dopo aver pareggiato in extremis con il Borussia Dortmund in Champions, rimontando da 2- Si legge su msn.com

orario verona juve giocher224Hellas Verona-Juventus Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Neanche infatti il tempo di metabolizzare le fatiche di Champions e il clamoroso 4- ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Orario Verona Juve Giocher224