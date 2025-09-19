Orario Verona Juve | quando si giocherà la prossima partita di campionato dei bianconeri in programma al Bentegodi I dettagli

Orario Verona Juve, il match è in programma per le 18 di domani, sabato 20 settembre: i bianconeri di Tudor cercano conferme in trasferta. È tutto pronto per la quarta giornata di campionato, che vedrà la Juventus di Igor Tudor impegnata in una trasferta storicamente ostica e ricca di insidie. I bianconeri scenderanno in campo contro l’ Hellas Verona in una partita che promette spettacolo e intensità, un test importante per misurare le ambizioni di entrambe le squadre in questo avvio di stagione. I tifosi e gli appassionati dovranno sintonizzarsi nel tardo pomeriggio per non perdersi nemmeno un minuto di una sfida che si preannuncia equilibrata e combattuta fino all’ultimo secondo di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

