Orario Pineto Juventus Next Gen | quando si gioca il match dello Stadio Pavone Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

Orario Pineto Juventus Next Gen: quando si gioca il match dello Stadio Pavone, valido per la quinta giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen riprende il suo cammino in campionato e lo fa con un’altra, insidiosa trasferta. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla saranno di scena domani, sabato 20 settembre, sul campo del Pineto, in un match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C. A caccia di continuità. L’appuntamento è fissato per le ore 15:00, allo stadio “Mimmo Pavone” di Teramo. Per la Signora si tratta di un test importante per dare continuità all’ottimo avvio di stagione ma riscattarsi dopo l’ultimo KO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

