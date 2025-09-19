Orario Juve Bologna Primavera | quando si gioca il match di Vinovo dei bianconeri di Padoin Tutti i dettagli

Orario Juve Bologna Primavera: quando si gioca il match di Vinovo, valido per la 5ª giornata del campionato Primavera 1 202526. È tempo di rialzare la testa, è tempo di tornare a vincere. Dopo due sconfitte consecutive, la Juve Primavera è chiamata a una reazione immediata. I giovani bianconeri di Simone Padoin scenderanno in campo domani, sabato 20 settembre, per affrontare in casa il Bologna in una sfida che assume già un’importanza cruciale per il prosieguo della stagione. Obiettivo riscatto dopo il doppio ko. La settimana appena trascorsa non è stata semplice per la Signora. Prima la sconfitta in campionato sul campo del Genoa, poi quella nell’esordio di Youth League contro i pari età del Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juve Bologna Primavera: quando si gioca il match di Vinovo dei bianconeri di Padoin. Tutti i dettagli

Diretta Juventus Bologna Primavera/ Streaming video tv: felsinei in missione in Piemonte (20 settembre 2025) - Diretta Juventus Bologna Primavera, streaming video tv: avvio difficoltoso per i bianconeri mentre gli emiliani hanno cominciato bene (20 settembre 2025) ... Da ilsussidiario.net

Bologna Primavera, domani big match con la Juve - Il Bologna Under 20 torna in campo domani in occasione della quinta giornata del campionato Primavera 1. Scrive msn.com