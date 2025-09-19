Ora il riscatto di laurea sarà di 900 euro all’anno | la novità del disegno di legge Bucalo

È questa la novità contenuta nel disegno di legge Bucalo (FdI), attualmente in discussione al Senato. La proposta è che il riscatto di laurea abbia un costo di 900 euro all’anno, invece dei canonici 6.000. Si tratta di un disegno di legge che punta anche ad anticipare l’età pensionabile dei docenti e del personale della scuola, riducendo costi e burocrazia. Infatti attualmente, secondo i dati Inps, per riscattare un anno di studi universitari ci vogliono in media 6.076 euro all’anno. Per un percorso standard di cinque anni la cifra supera i 30mila euro. Legge Bucalo, riscatto di laurea a 900 euro invece di 6. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

