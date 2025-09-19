OPPO Reno14 è il protagonista di Face to Frame a Roma

Nella splendida location del Loft Ardeatina a Roma, Oppo ha messo in scena "Face to Frame", un workshop creativo dal sapore tecnologico, con l'obiettivo di esplorare l'avanzato comparto fotografico del nuovo OPPO Reno14. La presenza del ritrattista Michele Bellini e il fotografo naturalista Benjamin Bilkic ha poi arricchito l'esperienza, stimolando un dialogo avvincente sul rapporto .

