OPPO Reno14 è il protagonista di Face to Frame a Roma

Tuttoandroid.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella splendida location del Loft Ardeatina a Roma, Oppo ha messo in scena “Face to Frame”, un workshop creativo dal sapore tecnologico, con l’obiettivo di esplorare l’avanzato comparto fotografico del nuovo OPPO Reno14. La presenza del ritrattista Michele Bellini e il fotografo naturalista Benjamin Bilkic ha poi arricchito l’esperienza, stimolando un dialogo avvincente sul rapporto . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

oppo reno14 232 il protagonista di face to frame a roma

© Tuttoandroid.net - OPPO Reno14 è il protagonista di “Face to Frame” a Roma

In questa notizia si parla di: oppo - reno14

Ecco i possibili prezzi in euro degli OPPO Reno14; proseguono i teaser per i Realme 15

Un leak svela design, caratteristiche e prezzo di OPPO Reno14 FS 5G

La serie OPPO Reno14 arriva in Europa composta da tre modelli, tra IA e design

oppo reno14 232 protagonistaOPPO Reno14 protagonista a Roma con il workshop sul ritratto "Face to Frame" - Nella cornice incantevole della storica Appia Antica, a Roma, OPPO ha presentato "Face to Frame", un workshop creativo che ha intrecciato arte e tecnologia per esplorare le nuove possibilità del ritra ... Come scrive hdblog.it

oppo reno14 232 protagonistaOppo Reno14 5G, equilibrato e con una grande autonomia - Uno smartphone di fascia media che si distingue per eleganza e generosa autonomia, ma che fatica a trovare la sua vera identità in un mercato sempre più affollato ... Scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Oppo Reno14 232 Protagonista