Operazione ' Piazza Pulita' rischiano il processo 6 pusher

Casertanews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rischiano il processo i sei pusher coinvolti nell’operazionePiazza Pulita’ coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe residenti tra Villa Literno, Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa, Castel Volturno, Carinola e nel napoletano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piazza - pulita

Altro addio Juve, si fa piazza pulita: è rivoluzione

Usa: Malan, 'gravissimo silenzio Piazza Pulita su omicidio Kirk'

Droga a Casale, ecco gli spacciatori in azione e l'intervento dei carabinieri; Calciomercato Lazio | Sarri fa piazza pulita: ecco chi rischia l’addio; Operazione 'Piazza Pulita' , rischiano il processo 6 pusher.

Cagliarimania:| Cellino fa piazza pulita - Il vento di rinnovamento che sta soffiando sulla scena politica italiana sta contagiando anche Cellino? Si legge su calciomercato.com

Agropoli, operazione "Spiaggia Pulita": sequestrati ombrelloni e attrezzature da mare - Le forze dell’ordine hanno provveduto alla rimozione di ombrelloni, sdraio, gonfiabili e altre attrezzature ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione Piazza Pulita Rischiano