Operazione nei boschi | i carabinieri smantellano tre bivacchi nei boschi della droga
I carabinieri delle stazioni di Costa Masnaga e Olginate hanno condotto una vasta operazione di controllo del territorio nei boschi di Nibionno e Valgreghentino, coordinata dalla Compagnia carabinieri di Merate. L'intervento, realizzato nella giornata di venerdì 19 settembre, ha portato allo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: boschi - carabinieri
Cavalli denutriti, rifiuti abbandonati e controlli nei boschi: i carabinieri forestali in azione in Bergamasca - Foto
Un 85enne fugge scalzo dall’ospedale e si perde nei boschi: salvato dai carabinieri
Giro di vite contro gli illeciti nei boschi: sei multe dai carabinieri forestali
Calabria News 24. . Oltre 400 piante nascoste tra i boschi e un casolare usato come deposito: operazione dei Carabinieri di Palmi infligge un colpo da 200 mila euro al narcotraffico della Piana di Gioia Tauro Vai su Facebook
Trovato #gambizzato nei #boschi di #Grosseto: si indaga sull'episodio #carabinieri #indagini - X Vai su X
Operazione nei boschi: i carabinieri smantellano tre bivacchi nei boschi della droga; Blitz antidroga nei boschi. Operazione dei carabinieri; Siena, i Carabinieri smantellano piazze di spaccio in zone boschive: tre arresti e tre denunce.
Operazione nei boschi: i carabinieri smantellano tre bivacchi nei boschi della droga - Sequestrate dosi di cocaina e hashish abbandonate dai pusher in fuga. Scrive leccotoday.it
Droga nei boschi i Carabinieri di Cantù arrestano due spacciatori e smantellano i bivacchi - I Carabinieri della Compagnia di Cantù proseguono incessantemente nel loro impegno di tutela della sicurezza pubblica, ... Come scrive valtellinanews.it