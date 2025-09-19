Operazione nei boschi | i carabinieri smantellano tre bivacchi nei boschi della droga

I carabinieri delle stazioni di Costa Masnaga e Olginate hanno condotto una vasta operazione di controllo del territorio nei boschi di Nibionno e Valgreghentino, coordinata dalla Compagnia carabinieri di Merate. L'intervento, realizzato nella giornata di venerdì 19 settembre, ha portato allo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it