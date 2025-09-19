Operazione Carri di Gedeone 2 Hamas | Israele non riavrà ostaggi né vivi né morti
L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a usare "una forza senza precedenti" a Gaza City da dove sono fuggite 480mila persone, stando a quanto riferito dall'Idf. Prosegue, infatti, l'operazione "Carri di Gedeone 2" che, secondo il ministero della Sanità della Striscia, nell'ultimo giorno ha provocato almeno 33 vittime e centinaia di feriti. La risposta di Hamas è dura: "Israele non riavrà alcun ostaggio, né vivo né morto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: carri - gedeone
Gaza, l'Idf inchioda Netanyahu e ammette: "L'Operazione Carri di Gedeone per sradicare Hamas dalla Striscia è fallita"
L’esercito israeliano: partita l’operazione Carri di Gedeone II, in due giorni colpiti 150 obiettivi a #Gaza City https://askanews.it/2025/09/17/lesercito-israeliano-partita-loperazione-carri-di-gedeone-ii-in-due-giorni-colpiti-150-obiettivi-a-gaza-city/… - #Israele - X Vai su X
Robot-bomba e 5 divisioni: così Israele punta a conquistare Gaza. E' partita l’operazione di terra “Carri di Gedeone 2” https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/gaza-city-operazione-terrestre-carri-di-gedeone-2-idf-hamas/ Vai su Facebook
Medio Oriente: operazione “Carri di Gedeone 2”: Israele avanza nel cuore di Gaza, cresce la tensione internazionale; Israele avvia l'operazione militare di terra «Carri di Gedeone 2», i tank entrano a Gaza City; Gaza City sotto assedio: Israele lancia l’operazione “Carri di Gedeone 2”.
Gaza City sotto assedio: Israele lancia l’operazione “Carri di Gedeone 2” - Da lunedì sera Gaza City è sotto una nuova offensiva dell’esercito israeliano, che ha avviato l’operazione “Carri di Gedeone 2” con l’obiettivo dichiarato di conquistare la città e colpire la roccafor ... Lo riporta erreemmenews.it
Robot-bomba e 5 divisioni: così Israele punta a conquistare Gaza. E' partita l’operazione di terra “Carri di Gedeone 2”. - La sabbia dorata della Striscia non arriva dal mare ma dal deserto: leggera, calda, brillante sotto il sole, viene spinta dal vento tra le case. Da notizie.tiscali.it