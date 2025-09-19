Operazione Carri di Gedeone 2 Hamas | Israele non riavrà ostaggi né vivi né morti

Tgcom24.mediaset.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a usare "una forza senza precedenti" a Gaza City da dove sono fuggite 480mila persone, stando a quanto riferito dall'Idf. Prosegue, infatti, l'operazione "Carri di Gedeone 2" che, secondo il ministero della Sanità della Striscia, nell'ultimo giorno ha provocato almeno 33 vittime e centinaia di feriti. La risposta di Hamas è dura: "Israele non riavrà alcun ostaggio, né vivo né morto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

operazione carri di gedeone 2 hamas israele non riavr224 ostaggi n233 vivi n233 morti

© Tgcom24.mediaset.it - Operazione "Carri di Gedeone 2", Hamas: "Israele non riavrà ostaggi, né vivi né morti"

In questa notizia si parla di: carri - gedeone

Gaza, l'Idf inchioda Netanyahu e ammette: "L'Operazione Carri di Gedeone per sradicare Hamas dalla Striscia è fallita"

Medio Oriente: operazione “Carri di Gedeone 2”: Israele avanza nel cuore di Gaza, cresce la tensione internazionale; Israele avvia l'operazione militare di terra «Carri di Gedeone 2», i tank entrano a Gaza City; Gaza City sotto assedio: Israele lancia l’operazione “Carri di Gedeone 2”.

operazione carri gedeone 2Gaza City sotto assedio: Israele lancia l’operazione “Carri di Gedeone 2” - Da lunedì sera Gaza City è sotto una nuova offensiva dell’esercito israeliano, che ha avviato l’operazione “Carri di Gedeone 2” con l’obiettivo dichiarato di conquistare la città e colpire la roccafor ... Lo riporta erreemmenews.it

Robot-bomba e 5 divisioni: così Israele punta a conquistare Gaza. E' partita l’operazione di terra “Carri di Gedeone 2”. - La sabbia dorata della Striscia non arriva dal mare ma dal deserto: leggera, calda, brillante sotto il sole, viene spinta dal vento tra le case. Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione Carri Gedeone 2