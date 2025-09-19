Operaio ferito paura in ditta L’allarme di Logli

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì in una azienda tessile in via del Molinuzzo. Secondo quanto riferito, un operaio di appena 20 anni sarebbe rimasto incastrato con un braccio, il sinistro, dentro al cilindro di una calandra. Il giovane è stato soccorso immediatamente dai colleghi che si sono resi conto di quello che stava accadendo. Contemporaneamente è stato allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Il giovane è stato liberato dalla morsa del macchinario e portato in codice rosso al pronto soccorso del santo Stefano. Ha riportato fratture da schiacciamento al braccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

operaio ferito paura in ditta l8217allarme di logli

© Lanazione.it - Operaio ferito, paura in ditta. L’allarme di Logli

In questa notizia si parla di: operaio - ferito

Trattore si ribalta: operaio 37enne gravemente ferito

Operaio ferito alla pancia col flessibile: ricoverato

Incidente sulla Sicignano-Potenza, operaio ferito in cantiere

Operaio ferito, paura in ditta. L’allarme di Logli; Ore di paura in azienda. Perdita di ammoniaca, bonifica e un operaio ferito; Sassoferrato: dita schiacciate nella pressa, operaio in codice rosso a Torrette.

operaio ferito paura dittaOperaio ferito, paura in ditta. L’allarme di Logli - Ennesimo incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì in una azienda tessile in via del Molinuzzo. Da lanazione.it

operaio ferito paura dittaCagliari, incidente sul lavoro a Pirri: operaio precipita da un’impalcatura - Un operaio 45enne è precipitato da un’impalcatura questa mattina a Pirri: ricoverato al Brotzu in codice rosso ... Scrive cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Operaio Ferito Paura Ditta