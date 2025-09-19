Operaio ferito paura in ditta L’allarme di Logli

Ennesimo incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì in una azienda tessile in via del Molinuzzo. Secondo quanto riferito, un operaio di appena 20 anni sarebbe rimasto incastrato con un braccio, il sinistro, dentro al cilindro di una calandra. Il giovane è stato soccorso immediatamente dai colleghi che si sono resi conto di quello che stava accadendo. Contemporaneamente è stato allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Il giovane è stato liberato dalla morsa del macchinario e portato in codice rosso al pronto soccorso del santo Stefano. Ha riportato fratture da schiacciamento al braccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

