Onu veto degli Usa a risoluzione su aiuti umanitari e cessate il fuoco a Gaza

Lettera43.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla guerra a Gaza, restando l’unico Paese contrario su 15. Il testo, elaborato dai 10 membri non permanenti, aveva raccolto 14 voti favorevoli e chiedeva a Israele di «revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza», di garantire la distribuzione senza ostacoli, oltre a un «cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente» e al «rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas». Il voto arriva a ridosso dell’ Assemblea generale  del 22 settembre in cui la Francia ufficializzerà, insieme ad altri governi, il riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

onu veto degli usa a risoluzione su aiuti umanitari e cessate il fuoco a gaza

© Lettera43.it - Onu, veto degli Usa a risoluzione su aiuti umanitari e cessate il fuoco a Gaza

In questa notizia si parla di: veto - risoluzione

Gaza,14 sì e veto Usa a risoluzione Onu

Gaza, veto Usa a risoluzione Onu per tregua immediata. Minaccia di Hamas sugli ostaggi

Veto Usa alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu sul cessate il fuoco a Gaza; Onu, gli Stati Uniti mettono il veto al cessate il fuoco - Sondaggio di Channel 12: se si votasse oggi in Israele l'opposizione potrebbe formare un governo; Veto Usa a risoluzione Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no.

onu veto usa risoluzioneGaza,14 sì e veto Usa a risoluzione Onu - Gli Usa hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu, presentata da 10 Paesi membri non permanenti, sulla situazione a Gaza. Da rainews.it

onu veto usa risoluzioneGaza, veto Usa al Consiglio di Sicurezza Onu. Trump autorizza Blair a guidare un piano postbellico - Gli Stati Uniti fermano una risoluzione che chiedeva a Israele di revocare le restrizioni agli aiuti umanitari e dichiarare un cessate il fuoco incondizionato ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Onu Veto Usa Risoluzione