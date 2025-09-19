Onu veto degli Usa a risoluzione su aiuti umanitari e cessate il fuoco a Gaza
Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla guerra a Gaza, restando l’unico Paese contrario su 15. Il testo, elaborato dai 10 membri non permanenti, aveva raccolto 14 voti favorevoli e chiedeva a Israele di «revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza», di garantire la distribuzione senza ostacoli, oltre a un «cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente» e al «rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas». Il voto arriva a ridosso dell’ Assemblea generale del 22 settembre in cui la Francia ufficializzerà, insieme ad altri governi, il riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: veto - risoluzione
Gaza,14 sì e veto Usa a risoluzione Onu
Gaza, veto Usa a risoluzione Onu per tregua immediata. Minaccia di Hamas sugli ostaggi
Hamas: a Gaza gli ostaggi moriranno Isolati gli Stati Uniti con il veto sulla risoluzione ONU Solo Washington dice no al testo sul cessate il fuoco L’esercito israeliano blocca gli la denuncia sulla Striscia: si partorisce per strada @liberobatt - X Vai su X
Acerbo (Prc): voto ONU per Stato di Palestina vittoria del popolo palestinese e del movimento di solidarietà Finalmente anche l'Italia ha votato a favore della Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU per il riconoscimento dello stato di Palestina entro i co - facebook.com Vai su Facebook
Veto Usa alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu sul cessate il fuoco a Gaza; Onu, gli Stati Uniti mettono il veto al cessate il fuoco - Sondaggio di Channel 12: se si votasse oggi in Israele l'opposizione potrebbe formare un governo; Veto Usa a risoluzione Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no.
Gaza,14 sì e veto Usa a risoluzione Onu - Gli Usa hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu, presentata da 10 Paesi membri non permanenti, sulla situazione a Gaza. Da rainews.it
Gaza, veto Usa al Consiglio di Sicurezza Onu. Trump autorizza Blair a guidare un piano postbellico - Gli Stati Uniti fermano una risoluzione che chiedeva a Israele di revocare le restrizioni agli aiuti umanitari e dichiarare un cessate il fuoco incondizionato ... Lo riporta msn.com