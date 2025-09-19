onu veto degli usa a risoluzione su aiuti umanitari e cessate il fuoco a gaza

Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla guerra a Gaza, restando l’unico Paese contrario su 15. Il testo, elaborato dai 10 membri non permanenti, aveva raccolto 14 voti favorevoli e chiedeva a Israele di «revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza», di garantire la distribuzione senza ostacoli, oltre a un «cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente» e al «rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas». Il voto arriva a ridosso dell’ Assemblea generale del 22 settembre in cui la Francia ufficializzerà, insieme ad altri governi, il riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

