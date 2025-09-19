Onu ripristinate le sanzioni all’Iran sul nucleare
Il Consiglio di Sicurezza dell’ Onu ha respinto una proposta che avrebbe prorogato la sospensione delle misure contro Teheran legate al programma nucleare, aprendo così la strada al ritorno delle sanzioni. La bozza di risoluzione è stata bocciata con 4 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astensioni. A mezzanotte del 28 settembre scatterà quindi automaticamente il ripristino delle misure punitive, salvo che nei prossimi giorni, durante la settimana di alto livello dell’Assemblea Generale, non si arrivi a un’intesa che imponga un nuovo voto per mantenerne la sospensione. Tra i Paesi che hanno sostenuto la risoluzione figurano Russia, Cina, Pakistan e Algeria, mentre la maggioranza dei membri del Consiglio si è schierata contro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
