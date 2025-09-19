One Piece Week | dal 23 al 30 settembre Star Comics celebra il capolavoro di Eiichiro Oda
One Piece, scritto e disegnato da Eiichiro Oda, non è solo uno dei manga più di successo della storia, è un universo narrativo pressoché sconfinato e traboccante di personaggi indimenticabili: un’incredibile epopea piratesca che, nonostante sia iniziata da oltre 25 anni, non smette di far parlare di sé e accendere l’entusiasmo di milioni di lettori. Per celebrarlo come merita, Star Comics inaugura la One Piece Week: dal 23 al 30 settembre la casa editrice ha programmato una serie di iniziative uniche, tra promozioni esclusive, novità editoriali che promettono di far sognare ogni lettore della saga, e un doppio appuntamento per chiacchierare insieme dell’opera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
