Il wrestling è un linguaggio simbolico. Vive di archetipi, di contrapposizioni elementari – il buono contro il cattivo, l’eroe contro il mostro – ma, nei suoi momenti più alti, riesce a trascendere la finzione e a incarnare tensioni reali. A volte, un match non racconta solo una rivalità scenica, ma diventa lo specchio di una società, di un conflitto politico, di una lotta tra chi comanda e chi subisce. Il main event di WWE Money in the Bank 2011, a Chicago, tra John Cena e CM Punk, appartiene a questa categoria. Non fu solo una grande contesa per il titolo WWE: fu un manifesto. Una rivoluzione estetica e politica, in cui il wrestling tornò ad appartenere al pubblico, e la cintura divenne simbolo di appropriazione popolare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - One Match Only – John Cena vs CM Punk (Money in the Bank 2011)