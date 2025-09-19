One battle after another ottiene il punteggio Metacritic più alto con 96
Il film One Battle After Another, atteso thriller politico d’azione diretto e prodotto da Paul Thomas Anderson, sta ricevendo ampi consensi dalla critica e si preannuncia come uno dei titoli più rilevanti dell’anno. Ispirato al romanzo Vineland di Thomas Pynchon del 1990, il lungometraggio narra le vicende di un rivoluzionario disilluso, Bob (interpretato da Leonardo DiCaprio), che riunisce un gruppo di ex radicali per salvare sua figlia da un potente nemico interpretato da Sean Penn. caratteristiche principali del film. cast e produzione. One Battle After Another vede nel cast attori di grande rilievo come: Leonardo DiCaprio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
One Battle After Another review: Leonardo DiCaprio stars in a 'dazzler' of a comedy-action-drama - The "virtuosic" One Battle After Another is "horrifying yet ridiculously funny". Come scrive bbc.com
One Battle After Another - A remarkably propulsive, fun, and eventually moving piece of work about the human beings caught up in the chaotic machine. Scrive rogerebert.com