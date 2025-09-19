Omicidio Vittorio Boiocchi in cinque a processo | tra loro Andrea Beretta e Marco Ferdico

Un cold case irrisolto per anni e di cui ora sono stati uniti i punti che hanno svelato il disegno preciso di quanto accaduto. E ora si va in Tribunale. La gip di Milano, Francesca Ballesi, ha disposto il processo con rito immediato per l'omicidio del capo ultras interista, Vittorio Boiocchi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

