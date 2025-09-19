Omicidio Vittorio Boiocchi in cinque a processo | tra loro Andrea Beretta e Marco Ferdico

Un cold case irrisolto per anni e di cui ora sono stati uniti i punti che hanno svelato il disegno preciso di quanto accaduto. E ora si va in Tribunale. La gip di Milano, Francesca Ballesi, ha disposto il processo con rito immediato per l'omicidio del capo ultras interista, Vittorio Boiocchi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - vittorio

Morte di Vittorio Buccioli, si indaga per omicidio colposo. “Ascoltare le famiglie, le persone non evaporano”

Castel Vittorio, artigiano precipitato dal tetto del Comune: il titolare della ditta indagato per omicidio colposo

Castel Vittorio, artigiano precipitato dal tetto del Comune: il titolare della ditta indagato per omicidio colposo

L'ex capo della Curva Nord dell'Inter, Marco Ferdico, ha deciso di collaborare con la giustizia nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Vittorio Boiocchi. Già condannato a 8 anni, ha rivelato ai pm di essere stato il “basista” di un’aggressione organizzata fuori d Vai su Facebook

Omicidio Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: tra loro Andrea Beretta e Marco Ferdico; Omicidio ex capo ultrà Inter Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: “Delitto con modalità mafiose”; L’omicidio del capo ultrà dell’Inter Boiocchi, in cinque saranno processati: «Delitto con mod....

Omicidio capo ultrà Boiocchi, 'Beretta e Ferdico a processo' - Il gip di Milano Francesca Ballesi, accogliendo la richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola, ha disposto il processo con rito immediato a carico di cinque persone, tra cui gli ex l ... Si legge su msn.com

Processo immediato per l’omicidio di Vittorio Boiocchi: cinque imputati tra ex capi ultras a Milano - Il Gip Di Milano ordina il processo immediato per cinque ex leader ultras accusati dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, con collaborazioni chiave e confessioni che hanno svelato la dinamica del delitto ... Lo riporta gaeta.it